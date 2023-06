Il Baskonia si tinge di azzurro: vicini Polonara e Mannion

Stando alle ultime indiscrezioni de La Prealpina, il Saski Baskonia starebbe preparando due colpi tricolore.

Il primo, Achille Polonara, è una vecchia conoscenza del club di Vitoria. L’anconetano classe 1991 ha infatti già indossato la canotta del Baskonia tra il 2019 e il 2021. Al club basco, Polonara ha scritto alcune delle pagine più belle ed emozionanti della propria carriera: l’esordio in Euroleague nel 2019, ma soprattutto la vittoria della Liga ACB nella stagione 2019-’20 (quando a trascinare il Baskonia fu un’altra conoscenza del nostro basket, Tornike Shengelia). E ora, dopo aver vestito i colori di Fenerbahce, Efes e Zalgiris nelle ultime due stagioni, pare che Achille sia vicino a tornare a indossare quella canottina per lui così carica di significato.

Il secondo azzurro finito del mirino del Baskonia Vitoria-Gasteiz è Nico Mannion, da parecchio tempo nella lista dei possibili acquisti del club basco. Gli spagnoli starebbero aspettando la fine delle LBA Finals per aprire una trattativa ufficiale con Mannion, che continua a trovare poco spazio nelle rotazioni della Virtus Bologna (nella serie di finale contro Milano, il 22enne non è ancora sceso sul parquet). Il Saski Baskonia potrebbe rappresentare per il giovane azzurro, che ha già dimostrato di avere classe da vendere, una nuova e interessante sfida con cui confrontarsi. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane.