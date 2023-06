In Orzinuovi-LUISS Roma è successo l’impossibile, tra autocanestri volontari e liberi sbagliati di proposito

Ieri sera la LUISS Roma ha conquistato la sua storica prima promozione in Serie A2, come seconda squadra promossa dalle Final Four di Serie B dopo Vigevano poco prima. Il format di quest’anno prevedeva un girone finale a quattro squadre: Vigevano, LUISS Roma, Orzinuovi e Rieti. Nello scontro diretto tra la formazione romana e Orzinuovi, quest’ultima avrebbe dovuto vincere di almeno 11 punti per ribaltare la differenza canestri e venire promossa. La formula e il risultato punto-a-punto negli ultimi minuti del quarto quarto hanno però prodotto uno “spettacolo” che forse su un campo da basket non si era mai visto.

L’obiettivo di Orzinuovi, con pochi secondi da giocare sul +1, è diventato quello di mandare la gara al supplementare per cercare di aumentare il proprio vantaggio. Per farlo, la squadra lombarda è arrivata a farsi autocanestro di proposito, infrazione punita con un fallo tecnico da regolamento. Non solo: su una rimessa, un giocatore di Orzinuovi ha addirittura passato la palla a un avversario.

Dall’altra parte la LUISS non aveva alcuna voglia di assecondare la strategia di Orzinuovi, e dal canto proprio ha sbagliato di proposito i liberi che l’avrebbero portata più vicina alla parità.

Alla fine la gara si è conclusa con la vittoria di Orzinuovi, ma solo 78-79. Non abbastanza per promuovere i lombardi in Serie A2, dove invece l’anno prossimo giocherà la LUISS Roma.

Foto: LUISS Roma