Nikola Mirotic è l’MVP della stagione regolare di Eurolega 2021-22

Nonostante sia stato, a sorpresa, escluso dai due migliori quintetti di Liga ACB, Nikola Mirotic può consolarsi con un premio decisamente più prestigioso. Il montenegrino del Barcellona ha vinto l’MVP della stagione regolare di Eurolega, l’organizzazione lo ha annunciato poco fa.

Mirotic, alla sua terza stagione al Barça, ha segnato 16.6 punti di media (secondo miglior marcatore) con 5.1 rimbalzi in 36 partite. L’ex Bulls è stato anche primo nella competizione per PIR (Performance Player Index). I blaugrana hanno chiuso la stagione regolare primi in classifica, hanno sconfitto il Bayern Monaco ai Playoff e alle Final Four di Belgrado affronteranno i rivali del Real Madrid.

The 2021-22 MVP of the Season is Nikola Mirotic 🏆 An outstanding season for the @FCBbasket man 👏 pic.twitter.com/eWs7p0kuma — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 18, 2022