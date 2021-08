Non c’è pace per Michael Bramos di Venezia: altro intervento chirurgico

L’Umana Reyer Venezia comunica che l’atleta Michael Bramos sarà sottoposto ad intervento chirurgico alla fascia plantare del piede destro. La terapia conservativa prescritta da specialisti italiani in seguito alla lesione riportata a febbraio e confermata anche da colleghi americani vicini all’agenzia del capitano orogranata in America, non ha dato gli esiti attesi. Al rientro in Italia Michael ha effettuato ulteriori test che hanno portato alla decisione dell’operazione chirurgica come ultima soluzione.

L’intervento sarà eseguito dal Prof. Nicola Maffulli a Napoli nella giornata di martedì.

Fonte: ufficio stampa Reyer Venezia su Michael Bramos