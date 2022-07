Non solo LeBron James, i giocatori NBA più famosi ad aver partecipato alla Drew League

La Drew League è una lega estiva famosissima negli Stati Uniti, di cui abbiamo cercato di spiegarvi brevemente la storia. Nel corso degli anni sul suo campo si sono alternate una serie di stelle NBA con LeBron James che torna in campo questa estate dopo l’esperienza del 2011.

Oltre a LBJ però ci sono stati tantissimi altri giocatori NBA nella Drew League. In questa edizione DeMar DeRozan (un habitueè con la prima esperienza a 14 anni), De’Anthony Melton e Montrezl Harrell; in passato gente del calibro di Kobe Bryant, Kevin Durant e James Harden.

Ecco l’elenco degli All-Star NBA che hanno mai giocato nella Drew League.

Kobe Bryant

Kevin Durant

LeBron James

James Harden

DeMar DeRozan

Klay Thompson

Paul George

Paul Pierce

Chris Paul

Trae Young

Baron Davis

John Wall

Isaiah Thomas

Julius Randle

Metta World Peace

Nutrita anche la pattuglia di non All-Star che comunque hanno lasciato un segno in NBA: Trevor Ariza, De’Anthony Melton, Marvin Bagley III, Glen Davis, Taj Gibson, Montrezl Harrell, Brandon Jennings, Cuttino Mobley, Kevin Porter Jr, Nate Robinson, JaVale McGee, Terence Ross, JR Smith, PJ Tucker, Denzel Valentine, Nick Young, LaMelo Ball, James Wiseman, Dorell Wright.

Per dare anche un tocco di italianità da sottolineare le partecipazioni di Austin Daye (ex Pesaro e Venezia) e Casper Ware (ex Casale e Virtus Bologna).