Non tutti festeggiano LeBron James

Attestati di stima da ogni parte per LeBron James. Compagni di squadra, avversari, la stessa NBA e addirittura Google hanno condiviso con LBJ la gioia per essere diventato il miglior marcatore di tutti i tempi.

C’è però anche qualche voce fuori dal coro. Innanzitutto quella di Enes Kanter Freedom che ha criticato fortemente le posizioni fuori dal campo di LeBron James, che da molto tempo il turco accusa di non battersi abbastanza per i diritti umani.

“38888 punti, 0 morale, 0 valori, 0 principi, 0 empatia, 1 inchino alla Cina. Congratulazioni a LeBron James” ha scritto l’attivista, attualmente free agent.

38,388 Points

0 Morals

0 Values

0 Principles

0 Empathy

1 Bow Down to #China Congratulations to @KingJames — Enes FREEDOM (@EnesFreedom) February 8, 2023

Curiosa anche la reazione di Anthony Davis, anzi sarebbe più corretto dire la “non reazione” di Anthony Davis. Mentre LeBron stava per segnare il canestro del sorpasso, AD è tornato in panchina (presumibilmente si era recato negli spogliatoi) e si è seduto mentre tutto il resto dell’arena era in piedi, compresi gli altri compagni di squadra, in attesa che la storia si compisse.