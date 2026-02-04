Nymburk corsara al PalaRubini: Trieste si fa ancora del male

PALLACANESTRO TRIESTE – ERA BASKETBALL NYMBURK 85 – 91

(25-23; 21-25; 21-23; 18-20)

Al PalaRubini si giocava la terza partita del cammino europeo nelle Top 16 di Champions League dei padroni di casa della Pallacanestro Trieste, seconda in graduatoria con una vittoria e una sconfitta, che ospitavano i campioni della Repubblica Ceca dell’ERA Basketball Nymburk, ultimi in classifica con zero vittorie. Alla fine la vittoria va proprio agli ospiti, autori di una gara di sostanza, giocata con grinta e determinazione, mentre i giuliani incappano in un’altra giornata storta. Nymburk ringrazia Sehnal, Rice e Svoboda autori, rispettivamente, di 17, 15 e 15 punti, mentre ai padroni di casa non bastano i 19 punti di Brown e i 13 di Uthoff per conquistare il secondo successo. Di seguito il recap del match.

Uthoff sblocca subito il match, ma Boahcik pareggia subito i conti per gli ospiti. Tocca allora a Brown e Brooks allungare a +5 per Trieste. Sehnal e Kriz ci provano per Nymburk, ma ancora i giuliani con Ramsey e Uthoff si portano +11. Svoboda e compagni però non mollano e provano a rientrare (-7), ma Sissoko e Deangeli tengono a distanza i padroni di casa. Solo con l’ingresso di Rice e Lawrence i cechi tornano veramente sotto e chiudono il quarto 25-23. Perkins pareggia subito i conti nel secondo periodo, ma Candussi risponde per il nuovo +5 di Trieste. Tocca allora a Sehnal e Svoboda rimettere il match in parità: 30-30. Ruzzier ci prova, ma Kriz e Hruban trovano il primo vantaggio ospite della gara (+2). Trieste reagisce con orgoglio e il parziale di 9-0, aperto da Uthoff e chiuso da Toscano-Anderson, porta i giuliani a +7. Nymburk non demore e prima con Sehnal e Rice e poi anche con Kriz ritrova la parità (44-44). Nel finale del primo tempo Santos-Silva segna anche il +2 per i cechi, così si va al riposo sul 46-48.

Sissoko e Brown fanno subito +2 al rientro in campo, ma Sehnal e Perkins riportano avanti Nymburk (+4). Ramsey ci prova, ma Kriz e Svoboda spingono gli ospiti fino al +10, mentre Trieste resta a guardare. I cechi restano in controllo, fino a quando Brooks e Uthoff non reagiscono per il -3 triestino. Capitan Kriz e Perkins però non ci stanno e riportano gli ospiti a +7. Solo nel finale del quarto Trieste torna sotto con Toscano-Anderson e il terzo quarto termina 67-71. Nell’ultimo periodo Bohacik porta subito a +9 i suoi. Ramsey non basta e Nymburk allunga addirittura a +11 con la tripla di Sehnal. Il tifo del PalaRubini però si fa sentire e i padroni di casa rimontano alla grande, prima con Sissoko e Uthoff e poi con un doppio Ross fino al -2. Nymburk è alle corde e subisce anche il pareggio (80-80) di Ramsey. Svoboda e compagni però reagiscono con rabbia e con un 7-0 di parziale tornano a condurre. Brown ci prova, ma i cechi resistono fino all’ultimo e portano a casa la partita. Finisce 85-91.

PALLACANESTRO TRIESTE: Toscano-Anderson 7, Ross 4, Cinquepalmi ne, Deangeli 5, Uthoff 13, Ruzzier 4, Sissoko 8, Candussi 5, Iannuzzi ne, Brown 19, Brooks 8, Ramsey 12;

Coach: Israel Gonzalez

BASKETBALL NYMBURK: Santos-Silva 2, Rice 15, Svoboda 15, Perkins 12, Bohacik 6, Sehnal 17, Kriz 13, Shumate 3, Lawrence 6, Rylich 0, Hruban 2;

Coach: Amiel Orien