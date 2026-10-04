Venezia corsara al PalaTrieste: ancora una vittoria per la Reyer

PALLACANESTRO TRIESTE – REYER VENEZIA 82 – 87

(15-21; 27-18; 20-20; 20-28)

Seconda giornata della LBA Serie A e primo derby del Triveneto per la Pallacanestro Trieste, padrona di casa e la Reyer Venezia, ospite al PalaTrieste. Una partita sempre molto sentita da entrambe le squadre e le tifoserie che ha rispettato attese e aspettative, regalandoci una sfida intensa e ben giocata da entrambi le compagini. Alla fine a spuntarla sono gli ospiti, capaci di sfruttare meglio la parte finale dell’incontro e la verve di Watson e Candi, che rispettivamente con 17 e 15 punti, guidano alla vittoria la Reyer, mentre ai padroni di casa non bastano i 18 punti di Ross e i 16 di Jones per portare a casa i due punti. Di seguito il recap della gara.

Tessitori e Olinde portano subito Venezia sul 5-0. Trieste invece si affida a Ross per sbloccare il tabellino ma Wiltjer segna ancora per il +5 ospite. Jones e Ross allora decidono di fare sul serio e i padroni di casa si riportano sotto e poi sull‘8-7 con Candussi. Candi e compagni però fanno sul serio e tornano avanti (+6), Ruzzier ci prova ma Watson insacca anche il canestro del 10-19. Trieste ci prova con Mc Dermott ma la Reyer resiste, così il primo quarto termina 15-21. Nel secondo periodo Grant segna subito il +7 per Venezia, ma i padroni di casa non cis tanno e a poco a poco tornano sotto (-2) sfruttando la verve di di Ross e Jones. Candi non ci sta, ma subito Galloway e Jones impattano il match sul 24 pari. La Reyer torna poi a +4 con Grant, mentre Deangeli e i suoi lottano su ogni palla per tentare di rientrare. Mc Dermott mette allora a segno il +1, ma WIltjer ribalta tutto, fino a quando Ross impatta di nuovo sul 32-32. Venezia rimette la testa avanti con Grant, ma Candussi da tre riporta a +2 i padroni di casa. Il match allora si accende con un botta e risposta, tra Wiltjer e Grant a cui rispondono De Angeli e Ruzzier, fino a che Ross chiude il primo tempo con i due punti che valgono il 42-39.

Al rientro in campo Jones segna subito il +5, ma Watson accorcia immediatamente a -2, al resto poi pensano Tessitori e Olinde, cosi Venezia pareggia a quota 46. Candussi non ci sta, pero la Reyer spinge, tanto che ancora Tessitori e poi Maretto la riportano avanti di due lunghezze. Ruzzier e compagni allora riprendono in mano la partita, cosi Candussi e Galloway allungano a +3. Wiltjer e Green ci provano ancora, ma Ruzzier e compagni resistono fino a fine quarto, che si chiude 62-59. Nell’ultimo periodo Grant riavvicina i lagunari, ma Mc Dermott tiene a distanza i suoi (+4). Maretto e Green però insistono e la Reyer torna sotto, Ross risponde ma non basta e allora Candi trova il nuovo vantaggio ospite (69-71). Trieste allora si affida a Jones e Ross per tornare avanti di 2, ma Candi e compagni rispondono presenti e nonostante Mc Dermott tornano a +3. Jones ci prova in tutti i modi, segnando anche il nuovo +1 per i padroni di casa, ma Watson e Bowman ribaltano tutto nel finale e Venezia porta a casa la vittoria. Finisce 82-87.

PALLACANESTRO TRIESTE: Ross 18, Canka 0, De Angeli 9, Galloway 5, Ruzzier 8, Martucci NE, Candussi 13, Paiano 0, Bregant NE, Brajkovic 1, Jones 16, Mc Dermott 12;

Coach: Taccetti Francesco

REYER VENEZIA: Bowman 4, Tessitori 8, Maretto 2, De Nicolao 0, Candi 15, Boayke 0, Olinde 11, Watson 17, Green 7, Wiltjer 13, Turconi NE, Grant 10;

Coach: Spahija Neven