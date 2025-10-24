Olimpia Milano, coach Messina fa il punto sugli infortunati

Inizio di stagione complicato per l’Olimpia Milano, specialmente in EuroLega dove i meneghini hanno un record di 2 vittorie e 4 sconfitte.

L’ultimo ko è arrivato ieri sera al Forum contro Valencia, al termine di una pazza rimonta dal -22 che però non ha portato al successo. I lombardi pagano anche qualche problema di infortuni, sui quali Ettore Messina ha fatto il punto in conferenza stampa.

Lorenzo Brown dovrà stare fermo per altre tre settimane, una in più di Josh Nebo. Il primo a rientrare dovrebbe essere Zach LeDay, “alla fine della prossima settimana”, ha detto il coach. Dunque nel mirino la partita di EuroLega del 30 Ottobre con Parigi oppure quella di campionato del 2 Novembre a Reggio Emilia. Ieri durante il riscaldamento si è fermato anche Ousmane Diop per un problema muscolare: i suoi tempi di recupero sono ancora da definire.

Ricordiamo che Milano di fatto non ha mai potuto contare su uno dei grandi colpi dell’estate, Vlatko Cancar. Il contratto dello sloveno è stato rescisso proprio a causa dei suoi problemi fisici, contro Valencia però il sostituto Nate Sestina ha firmato una prova a tratti disastrosa proprio contro la sua ex squadra.