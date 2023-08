Olimpia Milano e Virtus Bologna sono le favorite per la nuova stagione di Lega A 2023 – 2024

Gli appassionati di pallacanestro in Italia sono già impazienti e non vedono l’ora che giunga il 1° ottobre, data fissata per l’inizio della nuova stagione di basket, con tantissime sorprese in campo e vecchie rivalità per aggiudicarsi il titolo nella massima lega italiana.

Il calendario di Lega A 2023 – 2024 è già pronto, la grande sfida fra Olimpia Milano e Virtus Bologna andrà in scena il 10 dicembre 2023, un incontro infuocato tra le principali favorite per la vittoria dello Scudetto.

Nella contesa per la gloria nei campionati nazionali di basket entrano anche Venezia e Brescia quotate come underdog, mentre Tortona e Sassari vogliono entrare nella storia, vendicando le sconfitte subìte nelle semifinali playoff 2022 – 2023, rispettivamente contro Virtus Bologna e Olimpia Milano.

Ecco le quote delle favorite alla vittoria della nuova stagione di Lega A e anche i valori delle squadre che partono come underdog.

L’Olimpia Milano vuole onorare la terza stella

L’Olimpia Milano ha sconfitto per la seconda volta consecutiva la Virtus Bologna in finale playoff, aggiudicandosi lo scudetto numero 30 e aggiungendo la terza stella sulla divisa.

La squadra di Giorgio Armani è attiva per migliorare il suo organico e ha piazzato già diversi colpi di mercato. L’obiettivo è quello di entrare a gamba tesa in campionato, i bookmakers hanno fissato la quota a 1.60 per la vittoria della Lega A basket.

Per le Scarpette Rosse la finale playoff è un traguardo di routine, perché nella storia sono ben 19 i secondi posti, che si traducono con 49 finali negli 83 campionati disputati dalla stagione 1937 – 1938.

La Virtus Bologna pronta all’attacco

Anche la Virtus Bologna ha una storia importante nella massima categoria della pallacanestro italiana, perché su 80 campionati a cui ha partecipato, ben 34 volte ha raggiunto le finali playoff, vincendo 16 scudetti e piazzandosi al secondo posto dell’Albo d’Oro di Lega A.

La quota della Virtus Bologna vincente del campionato di basket 2023 – 2024 è 2.30, gli Emiliani si piazzano faccia a faccia ai favoriti, per tentare di fermare il dominio Lombardo.

Brescia e Venezia sono le underdog, Tortona e Sassari le sorprese

Il margine delle quote di Brescia e Reyer Venezia è parecchio più ampio, perché la Leonessa è quotata a 12, mentre i Lagunari sono quotati a 15, valori che si intrecciano con il Tortona e il Sassari, le rispettive semifinaliste che hanno disputato e concluso tutta la stagione 2023 – 2024 al top. Entrambe restano sul piede di guerra agonistica per sfidare le avversarie e tentare il colpaccio: diventare la sorpresa del prossimo campionato di Lega A.

Fra queste sfidanti la Reyer Venezia è sicuramente la squadra più blasonata con 4 scudetti vinti su 5 finali disputate, la Dinamo Sassari ha vinto lo scudetto nel 2015 su un totale di 2 finali playoff disputate, Tortona e Brescia non sono mai arrivate in finale e di conseguenza non hanno mai vinto il campionato.