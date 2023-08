Gigi Datome: “Melli mio erede, in lui una parte di me continuerà a giocare”

Luigi Datome ieri sera ha salutato per l’ultima volta il suo pubblico italiano, in occasione dell’amichevole a Ravenna contro Porto Rico. Per il capitano azzurro è stata l’ultima partita della carriera su suolo italiano, chiuderà con il Mondiale nelle Filippine un lungo e vittorioso percorso nella pallacanestro.

In tanti sono andati a salutarlo, dal presidente Gianni Petrucci all’ex compagno di Nazionale Andrea Bargnani. C’erano poi i suoi attuali compagni ovviamente, gli Azzurri, tra cui spiccava sicuramente Nicolò Melli. Datome e Melli sono stati compagni al Fenerbahçe e a Milano, oltre che con l’Italbasket. Negli anni hanno stretto un legame fortissimo, complici due personalità per molti versi simili. Insieme hanno lanciato, proprio nell’ultimo mese, il podcast Afternoon sui canali della Nazionale. E proprio a Melli, Datome ha voluto dedicare un pensiero a Ravenna, parlando a Sky Sport.

Sono stato fortunato. Trovare un amico con cui condividere così tanto non va dato per scontato. Se c’è una persona in questa squadra che merita il ruolo di capitano, quella è lui. Nik è un esempio. In lui, una parte di me continuerà a giocare.

Foto: FIP