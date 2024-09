Olimpia Milano, MediaWorld nuovo main sponsor in Serie A

MediaWorld, l’experience champion nel mercato dell’elettronica di consumo, diventa Main Sponsor dell’Olimpia Milano nelle gare di Lega Basket Serie A. Una partnership strategica che unisce due leader nei rispettivi settori, accomunati dalla passione per l’eccellenza, l’innovazione e la vicinanza al grande pubblico al quale, sul campo, in store e online regalano quotidianamente esperienze memorabili.

Inoltre, la sinergia fra MediaWorld e Olimpia Milano accomunate da aspetti valoriali fondanti, si esprime anche visivamente. Il bianco e il rosso di MediaWorld si fondono con quelli dell’Olimpia Milano in un connubio perfetto. Lo sponsor MediaWorld, sulla maglia dell’Olimpia, non sarà un semplice logo, ma un elemento grafico che si integra armoniosamente, esaltando i colori sociali e rendendo la divisa ancora più bella e accattivante. Un’unione di stile che sottolinea la forza di questa partnership.

“Siamo entusiasti di annunciare questa partnership con l’Olimpia Milano, una delle squadre di basket più titolate e amate d’Italia.” Ha dichiarato Guido Monferrini, AD di MediaWorld. “Condividiamo con il club valori fondamentali come la passione, la dedizione e la ricerca costante dell’eccellenza. Siamo certi che questa collaborazione ci permetterà di raggiungere nuovi traguardi insieme, offrendo ai tifosi esperienze uniche e coinvolgenti in capo e fuori campo.”

L’accordo, di durata pluriennale, vedrà il brand MediaWorld campeggiare sulle maglie del campionato italiano della squadra meneghina a partire dalla stagione 2024/25. Un connubio vincente che porterà il nome di MediaWorld sui parquet di tutta Italia. Inoltre, il brand MediaWorld sarà presente su tutti i materiali di comunicazione dell’Olimpia Milano e all’interno del Forum durante tutte le partite della Regular Season Campionato ed Eurolega; Eventuali Playoff di Campionato e di Eurolega.

“Siamo felici di accogliere MediaWorld nella nostra famiglia.” Ha dichiarato Christos Stavropoulos, General Manager dell’Olimpia Milano. “Oltre ad essere un brand prestigioso, MediaWorld condivide con noi gli stessi valori e lo stesso desiderio di essere all’avanguardia, moderni e vicini alla gente. Collaboreremo insieme per continuare a crescere sia in campo che fuori.”

Una collaborazione che va oltre la sponsorship

La partnership tra MediaWorld e Olimpia Milano, oltre alla visibilità di brand, verrà amplificata attraverso un ampio ventaglio di iniziative esperienziali che testimoniano la portata della collaborazione a favore di una target audience ampiamente sovrapponibile in termini sociodemografici. Fra queste: match tickets e VIP experience che entreranno nei programmi loyalty e in quelli a premi MediaWorld, sviluppo di prodotti co-branded, attività all’interno dello stadio come “half time show”, “moment of the match” e “man of the match”, eventi speciali, contenuti interattivi sui social di entrambi gli attori e visibilità in store nell’ampia rete di oltre 130 punti vendita MediaWorld.

Fonte: ufficio stampa Olimpia Milano

