Perché Shaquille O’Neal non crede che Victor Wembanyama sarà dominante

I San Antonio Spurs sono entusiasti del centro Victor Wembanyama, al secondo anno di carriera. Wembanyama ha avuto un’incredibile stagione d’esordio che lo ha visto vincere il premio di Rookie of the Year dell’NBA. Naturalmente, l’apprezzato centro non è perfetto e ha ancora spazio per crescere. La leggenda dell’NBA ed ex stella dei Los Angeles Lakers, Shaquille O’Neal. ha spiegato perché non pensa che Wembanyama sarà dominante in futuro.

Un’abilità fondamentale che separa il centro degli Spurs da altri giocatori di altezza simile alla sua è la capacità di tirare a canestro. Tuttavia, questa abilità è il motivo per cui Shaq non pensa che Wembanyama prenderà il sopravvento come alcuni credono.

“Wemby è un grande giocatore. Ma non credo che si possa essere dominanti quando si prendano molti tiri. Se fosse stato un giocatore di 1 metro e 80, la risposta sarebbe stata sì. Ma quando tiri in salto, vai sempre su e giù”, ha detto O’Neal al Pat McAfee Show.

Il processo di pensiero di Shaquille O’Neal su Victor Wembanyama potrebbe derivare dall’epoca in cui ha giocato, che era meno incentrata sul perimetro rispetto al periodo NBA 2024. O’Neal era una forza interna a due vie, cosa che lo ha aiutato a vincere tre campionati con i Lakers insieme a Kobe Bryant.