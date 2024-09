L’ex Sesto Uomo dell’Anno in NBA, Montrezl Harrell, sta per firmare un accordo con gli Adelaide 36ers, come riporta Olgun Uluc di ESPN.

Secondo Uluc, Harrell si unirà al club come sostituto di Jarell Martin, che dovrebbe rimanere ai margini nella prima parte della stagione.

“Secondo le fonti, Harrell avrà un contratto a breve termine, ma c’è la possibilità che rimanga in squadra anche quando Martin sarà in salute. I 36ers dovrebbero disattivare un giocatore locale per poterlo fare”, ha riferito Uluc.

Harrell ha militato in cinque diverse squadre NBA in 549 partite, con una media di 18,6 punti a partita con i Los Angeles Clippers nella stagione 2019-20 e, più recentemente, con i Philadelphia 76ers nella stagione 2022-23.

Stiamo a vedere se Montrezl Harrell firmerà davvero in Australia con gli Adelaide 36ers, una delle migliori formazioni della NBL. Si era parlato di Europa per Harrell ma alla fine ha deciso di continuare la sua carriera in Oceania.

