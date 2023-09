Orgoglio Montenegro, la Grecia chiude ultima nel girone

Termina con un KO il Mondiale della Grecia, iniziato con tante assenze e concluso con l’ultimo posto nel girone della seconda fase. Gli ellenici hanno perso sia contro la Lituania che oggi contro il Montenegro, nel match che decideva appunto soltanto chi sarebbe finito terzo. Nikola Vucevic, come praticamente ogni partita di questo torneo, è risultato il migliore in campo dei suoi con 19 punti.

Il Montenegro ha comandato per tutta la partita, concedendo solo 12 punti nel primo quarto e allungando fino a +9 nel corso del secondo quarto. Nel terzo periodo i balcanici hanno raggiunto anche il +12, prima del tentativo di rientro della Grecia con Papapetrou e Papagiannis e l’ulteriore risposta del Montenegro con Radoncic e Vucevic per il +8 al 30′. Un break di 5-0 ha aperto l’ultimo quarto lanciando i montenegrini, arrivati anche a +14 ma incapaci di chiudere la partita. Negli ultimi 5′ infatti gli ellenici sono tornati sotto, con la tripla di Walkup che è valsa il -4. Decisiva nel finale la connessione tra i due big, Dubljevic e Vucevic, per i punti che hanno messo in cassaforte il successo montenegrino 69-73.

Grecia: Papapetrou 16, Papanikolaou 13, Bochoridis 13

Montenegro: Vucevic 19, Radoncic 12, Mihailovic 10