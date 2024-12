Il Panathinaikos AKTOR Atene punta a rafforzare il proprio reparto lunghi, e dopo aver smentito le voci sull’interesse per Jaylen Hoard, un altro giocatore del Maccabi Playtika Tel Aviv finisce nel mirino dei Greens. Secondo quanto riportato da Sotiris Vetakis, Wenyen Gabriel, ex Los Angeles Lakers, è ora una priorità per coach Ergin Ataman del Panathinaikos.

🚨Ο Wenyen Gabriel φαίνεται να είναι ο Νο1 στόχος του #paobc για τη θέση του τραυματία Lessort Η Maccabi Tel Aviv,όπως αποκαλύψαμε χθες στη Strong Side,παίρνει από την Alba τον Trevion Williams κ πάει να γίνει ντόμινο που θα οδηγήσει τον Νοτιοσουδανό (27χρ,2μ07)στον Παναθηναϊκό! pic.twitter.com/0c3gZtI2hF — Sh⭕t Vetakis (@TheShot71) December 22, 2024

Il lungo sudsudanese, Wenyen Gabriel, 27 anni, si è distinto per atletismo e abilità nel pick-and-roll, qualità che il Panathinaikos considera fondamentali per sopperire all’assenza prolungata di Mathias Lessort. Il centro francese dovrà stare lontano dai campi per almeno 4 mesi a causa della frattura del perone sinistro subita nella recente vittoria contro il Baskonia.

Nonostante l’annuncio dell’arrivo di Trevion Williams dall’ALBA Berlino, il Maccabi non sembra disposto a liberare Gabriel, che in questa stagione si è rivelato un elemento chiave della rotazione. Alla sua prima esperienza in EuroLeague, Gabriel viaggia a una media di 5,8 punti (54% da due e 33,3% da tre), 4,7 rimbalzi, 1,3 assist e 1,1 stoppate a partita. Il suo miglior contributo stagionale è arrivato contro il Bayern Monaco, con 16 punti e 8 rimbalzi.

Leggi anche: Esclusiva BU, Aleksa Avramovic: “Varese è la mia seconda casa! NBA? Ci sono stati contatti ma poi…”