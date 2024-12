Boban Marjanovic lascerà il Fenerbahce: perché possono tagliarlo?

Boban Marjanovic si prepara a lasciare il Fenerbahce Istanbul. Secondo quanto riportato da BasketNews, il club turco avrebbe deciso di non proseguire il rapporto con il centro serbo, firmato a metà settembre con un contratto annuale che includeva una clausola di rescissione esercitabile entro gennaio.

Nonostante l’esperienza e le sue imponenti misure fisiche (2,24 metri di altezza), l’impatto di Marjanovic in EuroLeague è stato limitato. In 6 partite disputate, il 36enne ha messo a referto una media di 4,0 punti, 3,5 rimbalzi e un indice di prestazione (PIR) di 5,2 in 10 minuti di utilizzo. Diverso il suo contributo nel campionato turco, dove ha registrato cifre più incisive: 10,1 punti (con un ottimo 67,6% al tiro da due), 4,9 rimbalzi e 1,6 assist in meno di 13 minuti a gara.

Il Fenerbahce, che ha invece confermato Khem Birch con condizioni contrattuali simili, è attivamente alla ricerca di un nuovo centro per rafforzare una rotazione che include, oltre a Birch, anche Nicolò Melli e Sertan Sanli. Parallelamente, Marjanovic starebbe esplorando altre opportunità, incluse destinazioni al di fuori dell’EuroLega.

La scelta del Fenerbahce di tagliare Boban Marjanovic riflette la volontà di puntare su un roster più competitivo per affrontare la seconda parte della stagione, mentre il futuro del gigante serbo resta al momento in sospeso.

