Valerio Antonini carica Trapani: “Oggi è il giorno più imporante della nostra storia”

Questa sera il big match tra Olimpia Milano e Trapani Shark chiuderà la 12° giornata di campionato e, in caso di vittoria, potrebbe riportare i granata al secondo posto, dietro Trento. A poche ore dalla partita, in programma al Forum alle ore 19, Valerio Antonini ha mandato un messaggio alla tifoseria. Il patroni di Trapani ha da poco aperto un account X che sta già regalando alcune perle, come il commento al possibile arrivo di Danilo Gallinari.

In questo caso Antonini ha postato un video, parlando di oggi come “la giornata sportiva più importante della nostra storia”. Non capita infatti tutti i giorni di giocare una partita a Milano, un match che tra l’altro potrebbe regalare a Trapani la qualificazione aritmetica alle Final Eight di Coppa Italia. “Già essere qui da protagonisti è un risultato incredibile, dopo 18 mesi di presidenza. Grande soddisfazione, grande voglia di dimostrare che possiamo stare a questi livelli. La squadra è pronta. Io ci credo, e tu?” ha detto Antonini nel video.

Io ci credo e tu? pic.twitter.com/l1psEIUmyf — Valerio Antonini (@ValerioKingAnto) December 23, 2024

Sicuramente l’entusiasmo alle stelle: ci si aspettava una Trapani competitiva, ma probabilmente i siciliani stanno andando anche oltre le attese. I granata hanno perso finora solo 2 partite (contro Virtus Bologna e Tortona), un successo contro Milano, tra l’altro al Forum, darebbe a Trapani davvero il ruolo di contender per lo Scudetto.

Foto: Trapani Shark