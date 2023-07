Milano annuncia Poythress, cosa vuol dire ora per Nikola Mirotic?

La trattativa sembrava chiusa settimana scorsa, poi con gli sviluppi intorno a Nikola Mirotic non se ne era più parlato, ma ora l’Olimpia Milano ha ufficializzato l’ingaggio di Alex Poythress. Il lungo americano, visto nell’ultima stagione al Maccabi Tel-Aviv, firma un annuale con i biancorossi.

Ad inizio carriera Poythress aveva giocato una cinquantina di partite in NBA tra Philadelphia, Indiana ed Atlanta, poi la G-League e infine l’approdo in Europa: prima al Galatasaray, poi con lo Zenit San Pietroburgo in EuroLega e infine al Maccabi. In Israele, l’americano è diventato uno degli elementi cardine della squadra, segnando 7.8 punti di media in EuroLega nell’ultima stagione. Il suo ingaggio da parte di Milano sembra andare a completare il frontcourt di Ettore Messina, al momento così composto:

PF: Poythress, Voigtmann, Ricci

C: Melli, Hines, Kamagate, Caruso

Non sembrerebbe quindi esserci posto per Mirotic, che sembrava più vicino all’Olimpia in questi giorni dopo che sia Panathinaikos (che ha preso Juancho Hernangomez) che AS Monaco si sono defilate. Questa mattina era circolata anche la prima offerta di Milano, da vedere ora se i biancorossi confermeranno l’interesse per il montenegrino che sembrerebbe non avere più posto in squadra ad eccezione di separazioni a sorpresa. Possibile immaginare un quintetto extralarge composto da Pangos/Lo, Shields, Mirotic, Poythress/Voigtmann e Melli, ma quanto sarebbe sostenibile per un’intera stagione?