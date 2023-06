Paolo Banchero ha annunciato nella giornata di sabato che non giocherà con l’Italbasket al prossimo Mondiale asiatico ma lo farà con Team USA.

L’opinione pubblica italiana è andata tutta contro il fenomeno degli Orlando Magic, compreso il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, Gianni Petrucci, che si è sentito preso in giro dal comportamento di Paolo Banchero, del suo entourage e della sua famiglia.

Questo il primo tweet di Paolo Banchero dopo la scelta che ha fatto tanto discutere:

where tha runs at ?! — Paolo Banchero🇺🇸🇮🇹 (@Pp_doesit) June 27, 2023

Non sappiamo a cosa faccio riferimento di preciso però in molti gli hanno risposto messaggi tipo “non in Italia” o simili, come potete vedere qui di seguito:

Not in Italy my boi — Eddy (@EdwardAl_) June 27, 2023

not italy evidently. — Nicoló🇻🇦 (@Pirlo_Prop) June 27, 2023

Diciamo che in generale la sua scelta – anche se in minima parte rispetto a quanto accaduto in Italia – è comunque circolata negli Stati Uniti, i quali probabilmente davano per scontato che avrebbe scelto di giocare con la nostra Nazionale non con la loro.

Stiamo a vedere se a un certo punto Banchero rilascerà una dichiarazione ufficiale su questa situazione che comunque merita di essere chiarita nei confronti di noi italiani e in generale nei confronti di tutti gli appassionati di basket.

