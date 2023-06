La Virtus Bologna sta cercando di riorganizzato il suo pacchetto di italiani dopo che ha sostanzialmente annunciato l’addio a Nico Mannion in direzione Baskonia con Diego Flaccadori che potrebbe prendere il suo posto.

Il classe 1996 bergamasco ma trentino di adozione sarebbe l’italiano perfetto per prendere il posto del figlio di Pace che quest’anno ha trovato pochissimo spazio e che in generale ha deluso nel suo biennio bolognese.

Flaccadori ha contratto fino al 2024 con l’Aquila Basket Trento ma ha anche una clausola di uscita quest’estate in caso di chiamata da parte di un team di EuroLega e al 99% la Virtus Bologna giocherà l’EuroLega per le prossime 2 stagioni.

Trento, capita la situazione, non sembra voglia ritrovarci impreparata e, secondo quanto riportato da Il Corriere del Trentino, ha già iniziato a sondare le pista di Davide Alviti – sicuramente in uscita da Milano – e Tommaso Baldasso, che ufficialmente sarà free agent il 30 giugno, anche se si parla di rinnovo per lui all’EA7.

Stiamo a vedere se Flaccadori si trasferirà davvero a Bologna sponda Virtus, anche se ci immaginiamo che ci vorranno ancora un po’ di giorni.

