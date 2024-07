Dopo cinque anni in NBA come assistente allenatore, Tiago Splitter avrà il suo primo incarico da head coach in EuroLeague con il neo arrivato Paris Basketball.

Come riportato da BeBasket e confermato da Eurohoops, Splitter, ex campione NBA e grande giocatore di EuroLega, prenderà il comando del Paris e guiderà la squadra nella sua prima stagione nella massima competizione continentale.

Splitter sostituirà l’ex allenatore Tuomas Iisalo, che ha lasciato il club francese per passare ai Memphis Grizzlies come assistente. Iisalo ha guidato il Paris alla vittoria dell’EuroCup 2024, un risultato che ha assicurato alla squadra un posto nell’EuroLeague 2024-25.

Splitter firma con il Paris dopo aver iniziato la sua carriera di allenatore come assistente in NBA, prima ai Brooklyn Nets dal 2019 al 2023 e poi con gli Houston Rockets. In estate si è unito allo staff della nazionale brasiliana per le qualificazioni olimpiche, che ha vinto il torneo di Riga e si è guadagnata un biglietto per i Giochi Olimpici.

Durante la sua carriera di giocatore, Splitter ha trascorso sette anni in EuroLeague dal 2003 al 2010 con il Baskonia, affermandosi come uno dei migliori centri al di fuori dell’NBA. È stato nominato nella prima squadra All-EuroLeague nel 2008 e nella seconda squadra nel 2009 e nel 2010.

