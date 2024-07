Bronny James è il migliore in NBA… a Call of Duty

Le prime partite di Bronny James con la maglia dei Los Angeles Lakers in Summer League non sono andate benissimo, per usare un eufemismo. Il giocatore, scelto alla #55 all’ultimo Draft, si è però consolato vincendo nelle scorse ore il torneo di Call of Duty Modern Warfare III organizzato a Las Vegas in concomitanza con la Summer League NBA.

Bronny ha battuto in finale Grant Williams e l’altro rookie Bobi Klintman, arrivato terzo. James Jr ha superato il giocatore degli Charlotte Hornets di un solo punto, 84 a 83, mentre Klintman ha chiuso con 77 punti. L’anno scorso il vincitore del torneo, Jaylin Williams degli Oklahoma City Thunder, aveva totalizzato solo 59 punti.

Ironia a parte, Bronny James con questa vittoria si è portato a casa non solo una cintura customizzata di campione di Call of Duty, ma anche un premio di 10.000 dollari. Non pochi per un rookie scelto così in basso, anche se lui ha la fortuna di avere un contratto garantito nonostante la scelta alla fine del secondo giro.

James tornerà in campo questa notte per la sua quarta partita in Summer League, i Lakers affronteranno i Boston Celtics e sperano di vincere la loro prima gara estiva dopo tre KO.