Pistoia, Dante Calabria sarà il prossimo coach?

L’Estra Pistoia sta vivendo un’estate complicata perché abbiamo scollinato la metà di luglio e non ha ancora annunciato il coach ma ora forse ci siamo e dovrebbe essere Dante Calabria, come riportato da Fabrizio Lorenzi di Repubblica.

Pistoia è prossima ad ufficializzare Dante Calabria come HC, in possesso della licenza per poter allenare in LBA (avendo giocato per la Nazionale Italiana dal 2001 al 2005).

Per l'ex North Carolina, sarebbe un ritorno in Italia, dopo le 11 stagioni da giocatore. — Fabrizio Lorenzi (@fabry23lorenzi) July 16, 2024

Non è un mistero che la nuova proprietà di Pistoia avrebbe voluto coach David Bobalik in panchina ma purtroppo non lo potranno mettere sotto contratto poiché non in regola per la FIP. Per questo motivo hanno deciso di andare su un altro allenatore.

A quanto pare Dante Calabria ha messo d’accordo tutti nella dirigenza di Pistoia. Il classe 1973 è nato negli Stati Uniti e quindi può avere un rapporto diretto con la proprietà ma ha anche grande esperienza nel basket italiano, avendo giocato nel Bel Paese per 11 anni, tra l’altro anche con la Nazionale dell’Italbasket dal 2001 al 2005.

Calabria è stato anche vice all’Auxilium Torino ma la sua avventura è durata veramente molto poco. Stiamo a vedere come si comporterà da head coach in Serie A e se gli prenderanno un assistente con grande esperienza. Di sicuro il ritorno di Calabria in Italia è molto romantico.

