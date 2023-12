Parole al miele di Gianmarco Pozzecco per Ettore Messina e l’Olimpia Milano

Questa sera Gianmarco Pozzecco tornerà a Milano da avversario. L’Olimpia, infatti, ospiterà al Forum l’Asvel Villerbaune per la gara del 15° turno di EuroLega.

Il Poz ha speso bellissime parole per l’Olimpia e per il suo coach Ettore Messina, di cui è stato vice nel 2021-22, contribuendo alla vittoria dello Scudetto.

Messina è una leggenda, spero fra 20 anni di poter paragonare le nostre carriere. Chiamandomi a Milano mi ha offerto una grande opportunità, gli sono molto riconoscente. Sarà una serata emozionante per me, a Milano ho conquistato l’affetto dei tifosi nonostante sulla mia pelle ci sia tatuata la varesinità, cosa che il pubblico ha sempre rispettato. Penso di aver svolto bene il mio ruolo di assistente in una stagione esaltante, culminata con lo Scudetto.

Dopodiché Pozzecco ha analizzato la stagione di Milano.

Milano non è riuscita a trovare ritmo finore, non ha avuto continuità. Con questo calendario un paio di settimane in calo possono costarti quattro sconfitte. Però vedo l’Olimpia in crescita dopo le vittorie con Barcellona e Varese, credo che i playoff siano ancora alla sua portata.