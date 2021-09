Partizan Belgrado, Smailagic show ma brillano anche i due ex Milano

Il Partizan Belgrado ha vinto la finale della Istanbul Cup, torneo amichevole nella capitale turca, battendo in finale l’AS Monaco per 120-114. Risultato maturato dopo addirittura tre tempi supplementari, con un Alen Smailagic MVP: per il serbo, arrivato dai Golden State Warriors, ci sono stati 32 punti e 8 rimbalzi.

Ma non solo Smailagic: i riflettori erano puntati anche su Kevin Punter e Zach LeDay, entrambi molto positivi. Punter ha segnato 21 punti, LeDay invece è arrivato a 23, secondo miglior marcatore della squadra di Zeljiko Obradovic. Yam Madar ha aggiunto 19 punti, col Partizan che si è dimostrato una squadra di categoria superiore all’EuroCup che invece disputerà in questa stagione.

Foto: Partizan Belgrado