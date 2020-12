Pau Gasol si sbilancia: “Tornare ai Lakers un ultimo anno? Mi piacerebbe, sarebbe speciale”

Pau Gasol ha giocato la sua ultima partita NBA il 10 Marzo 2019 con la maglia dei Milwaukee Bucks: da quel giorno il catalano non ha più messo piede in campo e si sono fatti sempre più insistenti i rumors che davano molto probabile un suo rientro in Europa per un paio di stagioni in EuroLega prima del ritiro, magari proprio nella sua Barcellona.

La firma del fratello Marc ha aperto però una speranza nel cuore di Pau, ovvero poter trascorrere un ultima stagione in NBA con la maglia dei Los Angeles Lakers, con cui ha vinto due titoli e dove ha trovato uno dei suoi migliori amici, Kobe Bryant: “Non sono nella posizione di avanzare delle richieste, non ho 10 offerte sul tavolo da cui scegliere. Non mentirò, tornare a Los Angeles, con la maglia dei Lakers, sarebbe davvero speciale, ci sarebbe un significato profondo. Ora che anche mio fratello Marc è gialloviola poi, sarebbe ancora più speciale. Vorrei avere l’opportunità di contribuire, di sentirmi necessario, non solo di essere in una squadra ad occupare un posto nel roster. Io non sono così, voglio divertirmi, e di solito i giocatori si divertono giocando“.

Giocatore ed allenatore classe ’91, quando non è in palestra è davanti al pc a scrivere di basket (con BU dal Novembre 2012) o a guardare i suoi amati Grizzlies. E’ stato caporedattore per la trasmissione di Legabasketv Serie A Beko Live per le stagioni 2015 e 2016 insieme a Matteo Gandini.