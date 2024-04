Nikola Jokic protagonista di un ESILARANTE teaser per “Cattivissimo Me 4”

“Cattivissimo Me” è una serie di film di animazione che ha avuto tantissimo successo negli ultimi 15 anni. Quest’estate uscirà il quarto film, “Cattivissimo Me 4”, e per promuoverlo la casa di produzione Illumination ha scelto un testimonial speciale: Nikola Jokic. Non perché Jokic sia coinvolto nel film, ma perché il serbo è considerato il sosia di Gru, il protagonista. Qualche mese fa, quando The Joker si era presentato ad una partita con un completo, sui social in tantissimi lo avevano paragonato al celebre personaggio che nei film tenta di conquistare la Luna.

E così Illumination ha colto la palla al balzo, pubblicando nelle scorse ore un teaser in cui si vede Nikola Jokic a colloquio con una psicologa. La star dei Denver Nuggets confessa di venire paragonato a Gru sui social, ma quando la psicologa gli chiede se questo gli dia fastidio risponde di no. Il problema di Jokic è che a causa di questa somiglianza i Minions, i famosissimi mostriciattoli gialli di cui Gru è il capo nei film, non lo lasciano in pace.

“Ragazzi, lasciatemi in pace! Non sono il vostro capo!” urla Jokic in chiusura di teaser.

E come se non bastasse, per Gara-1 contro i Lakers di questa notte, Jokic si è presentato con un abbigliamento che è proprio quello di Gru: felpa nera e sciarpa a strisce nere e grigie. Una strategia di promozione assolutamente vincente.