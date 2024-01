Oggi pomeriggio al PalaMacchina andrà in scena uno dei derby italiani più belli di tutti: quello di Livorno tra Pielle e Libertas. Per questa gara ci si aspetta di vedere oltre 8mila tifosi, in teoria saranno 8.033, ma capiremo meglio il numero esatto a partita finita.

In generale è un big match di Serie B perché le due compagini sono prime in classifica girone A di Serie B con 12 vittorie e 4 sconfitte, in più ci aspettiamo che ci sarà uno spettacolo incredibile sugli spalti del palasport di Livorno.

A giocare in casa sarà la Pielle, che avrà quindi qualche tifoso in più, ma siamo certi che quelli della Libertas faranno di tutto per esserci e per poter assistere a quella che è da tutti considerata la gara dell’anno a Livorno, in Toscana e in Serie B.

La speranza è di poter vedere presto questo spettacolo in Serie A2 e un giorno anche in Serie A perché sono gare come queste che avvicinano i ragazzini al basket, sia come giocatori sia come appassionati. E allora non ci resta che augurare un buon derby di Livorno a tutti quelli che vedranno dal PalaMacchina o dal divano!

Immagine in evidenza: Livorno Today

