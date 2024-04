Perché Victor Wembanyama si sente come Wilt Chamberlain?

Victor Wembanyama è stato un fenomeno durante la sua stagione da rookie con i San Antonio Spurs. Per concludere l’anno, la superstar degli Spurs ha parlato di una serie di argomenti. Dalla sua abilità difensiva a ciò che ha imparato di più in una stagione da esordiente nell’NBA che ha visto la sua squadra perdere 60 partite su 82, passando per altri argomenti, tra cui la citazione di Wembanyama nei confronti di Wilt Chamberlain, secondo Kevin O’Connor di The Ringer.

Wembanyama ha anche invocato il leggendario Wilt Chamberlain durante l’intervista. È una parte della conversazione che potrebbe essere stata trascurata negli annali dei social media. Il talento generazionale si è immedesimato in un altro gigante del gioco (per statura e status) parlando del perché alcuni movimenti offensivi si rivelano più impegnativi di altri.

“Sapete che Wilt Chamberlain era pessimo ai liberi, mentre era bravissimo nei tiri in gancio e nei finger roll”, ha detto Wembanyama. “Perché non aveva slancio ed era così alto che ai tiri liberi era un vero disastro. Anch’io mi sono sentito così perché ci sono tante cose da fare con una palla da basket così piccola”.

È una dichiarazione che lascia intravedere un mondo che pochi conoscono, anche in un campionato che ospita e ha ospitato i migliori giocatori di basket mai esistiti.

Leggi anche: Perché LeBron pensa che Jokic sia uno dei migliori giocatori di sempre?