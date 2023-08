Perché James Harden ha dato del bugiardo a Daryl Morey

James Harden e i Philadelphia 76ers sembrano aver chiuso ufficialmente dopo che il Barba ha detto pubblicamente in Cina nel fine settimana che Daryl Morey è un bugiardo e che non giocherà mai più per la franchigia dei Sixers. Ebbene, sembra che la guardia abbia un motivo per essere arrabbiato.

Sabato la franchigia ha ufficialmente tolto Harden dal mercato degli scambi dopo che le trattative con i Clippers non hanno avuto seguito. Secondo John Clark di NBC Sports, Philly non ha mai contattato Harden e i suoi rappresentanti per un potenziale nuovo accordo nella free agency, nonostante avesse detto in precedenza che i colloqui avrebbero avuto luogo:

“Mi è stato detto che i Sixers di Daryl Morey non hanno mai avuto un accordo, fatto un’offerta o condiviso proposte con James Harden e i suoi rappresentanti in vista della free agency di quest’anno. Mi risulta che i Sixers abbiano detto a James e ai suoi rappresentanti che li avrebbero incontrati all’inizio della free agency. James e i suoi rappresentanti non hanno gradito questo scenario e hanno optato per un anno con i Sixers, chiedendo uno scambio. I Sixers hanno preso in considerazione possibili scambi, ma non c’era nulla che piacesse ai Los Angeles Clippers o a qualsiasi altra squadra”.

Se quanto scritto fosse vero, Morey non ha fatto bene al suo cosiddetto amico dei tempi in cui erano insieme agli Houston Rockets. Sebbene Harden non sia stato il più costante con i Sixers, è difficile immaginare che i Sixers possano avere un co-protagonista migliore di lui per Joel Embiid. Ha persino accettato una riduzione dello stipendio nel 2021-22 per dare a Philadelphia la flessibilità di aggiungere altri role player intorno al duo.

