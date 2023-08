Kyrie Irving è intervenuto in difesa di James Harden e contro Morey

Nella querelle tra James Harden e Daryl Morey è intervenuto ora, su X, anche Kyrie Irving. Nella mattinata italiana era circolato un video in cui Harden, durante il suo tour in Cina, attaccava direttamente il presidente dei Philadelphia 76ers, chiamandolo “bugiardo”. Nelle ore successive poi era circolata la voce che Morey avesse promesso ad Harden un rinnovo al massimo salariale, senza poi però rispettare la parola data. Nell’estate 2022, Harden aveva firmato un 1+1 a cifre molto più basse del massimo salariale, così da permettere ai Sixers di rinforzare la squadra. Il piano era poi rinnovare a cifre molto più alte, ma a quanto pare l’offerta di Philly non è mai arrivata.

Rispondendo a un articolo di Adrian Wojnarowski su ESPN dal titolo “Lo scontento Harden chiama il presidente dei 76ers un ‘bugiardo'”, Irving ha preso le parti del collega nonché ex compagno ai Brooklyn Nets. “È scontento, Adrian? O magari vuole che Morey si prenda le responsabilità per la sua disonestà e mancanza di trasparenza nel processo di negoziazione di un nuovo contratto durante l’estate?” ha scritto Kyrie.

Is he Disgruntled Adrian?? Or is he holding Darryl Morey accountable for his dishonesty and lack of transparency throughout the contract negotiation process this summer?

— Chief Hélà 🤞🏾 (@KyrieIrving) August 14, 2023