Federico Buffa: “Con Wembanyama siamo a Space Jam! Ecco perché è l’emblema della NUOVA NBA”

Federico Buffa, ex giornalista di Sky Sport, è tornato a sciorinare perle di saggezze sportive sull’emittente americana insieme a Federico Ferri durante un programma del titolo “Federico Buffa Talks”. Tra i tanti argomenti trattati, nella seconda puntata, Federico Buffa ha anche parlato della prima scelta del Draft di quest’estate, Victor Wembanyama.

“Victor Wembanyama è sicuramente qualcosa che non abbiamo mai visto prima, questo è oggettivo, forse è un ‘mai visto prima’ ancora di più di LeBron James nel 2003. A 13-14 anni il suo allenatore dell’epoca gli faceva vedere i video di Pete Maravich, il più grande creativo della storia della pallacanestro, più creativo di chiunque altro, e oggi lui è più di 2 e 20 ma ha la fantasia, la creatività, che aveva ‘Pistol Pete’, che però era circa 30 centimetri più piccolo e giocava da guardia, non da centro. Con Wembanyama siamo a Space Jam! Tra 10 anni, quando in campo ci saranno 6-7 giocatori alti 2 metri e 20, o allargano il campo oppure diventerà un altro sport”.

“Wembanyama – ha aggiunto Federico Buffa – è anche l’emblema della nuova NBA. Non più solo afroamericani, ma africani i cui genitori o nonni che sono emigrati in Europa e che dall’Europa arrivano in America per conquistare l’NBA. Gli afroeuropei hanno però un vantaggio: hanno la possibilità di avere una scolarizzazione cestistica di alto livello prima dei loro coetanei. A 15 anni negli Stati Uniti puoi giocare solo all’High School. In Europa possono invece giocare ad alti livelli e contro avversari più grandi di età e più esperti”.