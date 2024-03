Perché Monty Williams non è “sorpreso” dall’ESPLOSIONE di Fontecchio

Nel difficile cammino dei Detroit Pistons di Monty Williams nel 2023-24, uno dei maggiori segnali di ottimismo è stato l’acquisto di Simone Fontecchio. Da quando Detroit ha acquistato Fontecchio a febbraio, il 29enne swingman si è rivelato un’aggiunta positiva al frontcourt.

Fontecchio ha una media di 15 punti a partita, tirando con il 46,6% dal campo e il 41,5% da tre nelle 10 partite giocate con i Pistons. Il capo allenatore Monty Williams ha ammirato il suo gioco prima della sconfitta di venerdì scorso contro i Cleveland Cavaliers, descrivendo come Fontecchio si sia adattato bene ai Pistons finora.

“Non vedevamo l’ora di imparare da lui. L’ho visto quando ero a Phoenix perché lui era nello Utah. Si capiva che stava cercando di trovare la sua strada, ma ogni tanto lo vedevi fare una giocata e ti dicevi ‘wow’. Ma non sono sorpreso. Penso che ci sia qualcosa di più nel suo gioco e che il fatto di uscire dalla panchina per noi possa aprirgli nuove possibilità”.

Monty Williams had a lot of praise for Simone Fontecchio’s game during the pregame presser #Pistons Question by @omarisankofa pic.twitter.com/XpsQHchFJF — Eric Vincent (@IAmEricVincent) March 1, 2024

Detroit ha utilizzato Fontecchio come titolare e come riserva dalla panchina. Ha iniziato sei partite in assenza di Isaiah Stewart a causa di infortuni e sospensioni. Il suo tiro, la sua spaziatura e la sua versatilità sono stati utili a Detroit in entrambi i ruoli. I Pistons avevano un disperato bisogno di un altro tiratore versatile e lui sta dimostrando di valere la pena di tenerlo con sé per il futuro.

