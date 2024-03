SUPER FONTECCHIO! Sfiora il career-high ma Detroit cade a Miami

Questa notte Simone Fontecchio ha fatto la differenza in favore dei Detroit Pistons contro i Miami Heat al Kaseya Center in Florida. L’italiano è partito ancora una volta dalla panchina ma ha giocato quasi 30 minuti, 29 e 11, e ha davvero tenuto in piedi la formazione di Motor City con la sua prestazione.

Fontecchio ha chiuso con 22 punti con 7 su 16 dal campo, di cui 5 su 12 dalla lunga distanza nella gara tra Detroit e Miami. L’ex Baskonia e ALBA Berlino ha aggiunto anche 4 rimbalzi, 2 assist e una palla rubata alla sua performance. Fonte è anche stato perfetto a cronometro fermo perché ha terminato 3 su 3 dalla linea della carità.

In fondo non è andato così lontano dalla sua miglior prestazione di sempre in NBA, arrivato circa un anno fa con gli Utah Jazz. Lo scorso 25 marzo 2023 mise a referto 26 punti contro i Milwaukee Bucks quando ancora vestiva la canotta della franchigia di Salt Lake City.

Stiamo a vedere se Fontecchio riuscirà a migliorare il proprio career-high, magari superando quota 30 punti. Non è chiaramente semplice ma non è nemmeno impossibile. Diciamo che la partenza dalla panchina lo sta aiutando rispetto alle prima gare con Detroit e probabilmente Monty Williams continuerà così con il classe 1995 italiano.

