Perché Ricky Rubio pensa si debba mettere un limite sull’età professionistica?

Il ritorno di Ricky Rubio con la Joventut Badalona non è solo una notizia sportiva: è anche l’inizio di un acceso dibattito sul futuro dei giovani nel basket professionistico europeo.

Il playmaker spagnolo, 34 anni e una carriera ricca di successi tra NBA e Liga ACB, ha criticato apertamente la tendenza a lanciare in campo ragazzi sempre più giovani, sollevando interrogativi sulla loro crescita e sul loro benessere.

Ricky Rubio contro i debutti troppo precoci

Le dichiarazioni di Rubio arrivano dopo il debutto di Mohamed Dabone con il Barcellona a soli 13 anni, evento che ha fatto il giro del mondo. L’ex NBA, però, ha avvertito dei rischi di questa prassi:

“Sembra quasi sfruttamento. Se sei abbastanza forte a 13 anni, lo sarai anche a 16 o 18.”

Parole che assumono un significato ancora più forte se si considera che proprio Rubio, nel 2005, debuttò in ACB con Badalona a neanche 15 anni, diventando il più giovane di sempre.

📺 DIRECTO @JijantesFC 🗣️ @rickyrubio9 y los saltos prematuros a la élite: "Si tienes la calidad que tienes con trece años, seguramente con dieciséis o diecisiete también vas a poder jugar. Cada cosa tiene su tiempo." 🏀👶🏻 🔗 https://t.co/OGW0AKAWMl pic.twitter.com/mMyaez5Snl — Jijantes FC (@JijantesFC) September 18, 2025

La richiesta di regolamentazione

Oggi, dopo oltre due decenni di carriera, Rubio chiede che il basket europeo stabilisca regole chiare per i debutti dei giovani giocatori:

Un’età minima definita, stabilita da studi e pareri di esperti

Un approccio graduale che tuteli la salute mentale e fisica dei ragazzi

Maggiore protezione dalle pressioni mediatiche e dall’ambiente dei professionisti

Rubio ha paragonato il basket ad altre regole sociali:

“Non puoi guidare un’auto a 16 anni, anche se sei capace. La legge dice 18. Anche l’inizio in una squadra professionistica dovrebbe essere regolamentato”.

Rubio non parla solo da veterano, ma da atleta che ha vissuto sulla propria pelle le difficoltà di un successo precoce. Nel 2023 si era preso una pausa per affrontare problemi di salute mentale, tornando poi in campo con il Barcellona e infine con il Joventut Badalona nel luglio 2025.

“Ho imparato molto. Ho potuto concentrarmi su me stesso. È difficile parlarne, ma penso che raccontarlo possa aiutare chi vive le stesse difficoltà”.

Il ritorno di Ricky Rubio rappresenta non solo una nuova fase della sua carriera, ma anche un invito al mondo del basket a riflettere sul ruolo dei giovani talenti. Il suo punto di vista da ex prodigio e da veterano con esperienza NBA rende le sue parole ancora più significative per il futuro dello sport europeo.