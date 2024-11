Perché Sergio Scariolo non allenerà l’Hapoel Tel Aviv?

Sergio Scariolo era uno dei principali candidati alla guida dell’Hapoel Shlomo Tel Aviv, ma il club ha scelto Dimitris Itoudis come successore di Stefanos Dedas. L’allenatore italiano ha ora affrontato la questione.

Scariolo ha rilasciato un’intervista a Jose Luis Martinez di MARCA, in cui ha spiegato la sua decisione di non unirsi all’organizzazione israeliana.

“Ci sono stati colloqui fin dalla scorsa estate, e sono stati anche avanzati. Ma bisogna avere la sensazione, istintiva e razionale, che sia il posto giusto. Per accettare l’offerta di un club, deve essere in una direzione che mi si addice davvero. Nessuno mi fa pressioni in tal senso. Per fortuna posso permettermi di non farlo e di avere la pazienza e la serenità necessarie fino a quando non si presenterà un’opportunità che mi convinca senza fretta”, ha spiegato Scariolo.

Dopo aver lasciato la Virtus Segafredo Bologna nel settembre 2023, Scariolo ha allenato solo la Nazionale spagnola. Il 63enne specialista vuole allenare un club, ma questo deve soddisfare alcuni standard perché l’allenatore decorato prenda la decisione di unirsi all’organizzazione. Stiamo a vedere quale sarà il prossimo passo per Sergio Scariolo dopo il no all’Hapoel Tel Aviv.

