EA7 Milano-Maccabi, Klaus Davi: “Dopo pogrom Amsterdam, DISGUSTOSI fischi contro il Maccabi Tel Aviv”

Klaus Davi, giornalista, opinionista, sondaggista pubblicitario e saggista, ci ha trasmesso un virgolettato via mail attraverso la sua agenzia di relazioni pubbliche, Klaus Davi & Co., sulla gara tra EA7 Milano e Maccabi Tel Aviv che vi riportiamo qui di seguito:

«I fischi dei tifosi dell’Olimpia Milano contro la squadra del Maccabi Tel Aviv sono stati un grave errore, una brutta pagina per il basket italiano, uno sport per sua natura inclusivo. Ero lì ad assistere alla partita e ho dovuto constatare che c’erano 15 camionette della polizia a vigilare che non succedesse nulla ai coraggiosi tifosi israeliani pervenuti… per farsi un’idea del clima che si sta vivendo. Fatto salvo che va sempre ringraziata la Polizia di Stato che ha tutelato la sicurezza dei sostenitori del Maccabi, quei fischi a mio personale modo di vedere sono stati disgustosi soprattutto perché si sono concentrati durante la presentazione dello speaker che annunciava l’ingresso sul parquet di gioco dei giocatori. Non solo, quei fischi accadevano mentre uno speaker elencava i valori dell’inclusività e dell’ideologia woke. A proposito di “inclusività”, complimenti davvero signor speaker, hai realizzato un capolavoro di vigliaccheria visto che potevi prendere le distanze da quei fischi e non fare il pesce in barile…».

Lo dichiara Klaus Davi, presente ieri sera all’Unipol Forum di Assago per il match di Eurolega tra Olimpia Milano e gli israeliani del Maccabi Tel Aviv, vinto dal team italiano:

«Per motivi di sicurezza i tifosi del Maccabi sono stati relegati in “piccionaia”, in posti ubicati lontano dal campo da gioco, quindi non certo nella condizione ideale di fare il tifo per la loro squadra. Ma con questo trattamento, forse motivato da misure di sicurezza, ancora una volta gli ebrei vengono simbolicamente isolati e fischiati a pochi giorni dal pogrom di Amsterdam, con una caccia aperta all’uomo. Mi sarei aspettato ben altra accoglienza da parte dei padroni di casa e non una brutta figura planetaria dei tifosi dell’Olimpia».