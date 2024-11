Pesaro prenderà dei provvedimenti disciplinari coi suoi giocatori per l’INDECOROSA prestazione con Livorno

La Victoria Libertas Pesaro esprime disappunto – e porge le proprie scuse – per l’indecorosa prestazione fornita dai propri tesserati in occasione della trasferta di Livorno di mercoledì sera, nel match dell’11^ giornata del campionato di Serie A2.

In mattinata il Presidente Andrea Valli ha incontrato tutti i giocatori della Prima Squadra. Durante tale confronto, chiaro e diretto, il Presidente ha ribadito l’inaccettabilità di tali prestazioni che comportano un danno alla storia e all’immagine del Club e di tutti coloro che ne fanno parte e che lo sostengono, a iniziare da consorziati, sponsor e tifosi.

La Società ha quindi preannunciato provvedimenti disciplinari nei confronti dei giocatori.

In estate la Società ha compiuto gli sforzi necessari per assemblare un roster di livello. Tutti sono chiamati ad essere all’altezza delle ambizioni del Club.

Il Club si è già attivato e tiene costantemente monitorato il mercato a 360° al fine di poter cogliere le giuste opportunità e potenziare l’attuale roster, seppur nei limiti delle stringenti regole di A2.

I medesimi concetti sono stati ribaditi anche da Coach Spiro Leka che, non presentatosi in conferenza stampa post partita come disposto dal Club, afferma: “Faccio i miei complimenti alla Libertas Livorno per la prestazione fornita, prestazione che invece avremmo dovuto fornire noi. Invece, anche ieri sera, abbiamo visto un atteggiamento non accettabile. È terminato il tempo delle chiacchiere e dei buoni propositi, ora tutti quanti siamo chiamati a fornire in tempi brevissimi una risposta concreta; da domenica contro Cento conteranno soltanto i fatti e i risultati, nient’altro”.

Ufficio Stampa Victoria Libertas Pesaro

Pesaro, 14/11/2024

