Un nuovo episodio della faida tra Jaylen Brown, Nike e Giannis Antetokounmpo

In estate Jaylen Brown non aveva nascosto il suo rancore verso Nike, additata come la principale responsabile per la sua mancata convocazione alle Olimpiadi di Parigi con Team USA. Il colosso americano è infatti sponsor della Nazionale ed era stato bersaglio delle critiche di Brown qualche anno prima. Secondo il giocatore, sarebbe quindi stata una sorta di “vendetta” nei suoi confronti. Nei giorni scorsi però la star dei Boston Celtics ha litigato a distanza anche con Giannis Antetokounmpo. Durante la partita tra Celtics e Bucks, il greco ha fatto uno scherzo a Brown, fingendo di dargli il 5 per poi passarsi la mano tra i capelli con un enorme sorriso. Il video dell’epsisodio era diventato vitale e dopo il match a Brown era stato chiesto un commento.

“Giannis è un bambino” aveva commentato il giocatore biancoverde, dimostrando di non aver per nulla gradito lo scherzo di Giannis. Quest’ultimo era rimasto sorpreso dalla risposta dell’avversario, di cui era stato informato dai giornalisti, ma la cosa sembrava finita lì. Invece ieri notte Nike è entrata di prepotenza in questa discussione: dopo che Antetokounmpo ha segnato 59 punti contro i Detroit Pistons, l’account X del brand ha twittato una frase evidentemente riferita a Brown.

“Niente di bambinesco. 59 per il Greek Freak” ha scritto Nike, di cui Giannis è uno dei volti. Tweet al quale lo stesso Jaylen Brown ha risposto poco dopo con una frase di difficile traduzione: “Avete un’energia strana”. Il giocatore dei Celtics voleva sottolineare il comportamento insolito e bizzarro di Nike. Un nuovo episodio di questa faida, che da oggi comprende in parte anche Giannis.