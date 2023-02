Phoenix Suns alla finestra per Kevin Durant

Kevin Durant la scorsa estate aveva chiesto la cessione per problemi con Steve Nash. Con l’inizio della stagione regolare e il quasi immediato allontanamento del coach canadese però l’allarme sembrava essere rientrato. Ora che però Kyrie Irving, che lui 4 anni fa aveva scelto come sua spalla, è stato ceduto ai Dallas Mavericks, anche il futuro di KD è incerto. In NBA si vocifera che anche Durant potrebbe chiedere di partire nelle prossime settimane e, se dovesse accadere, i Phoenix Suns sono già da annoverare tra le squadre in lizza per lui.

The Phoenix Suns are prepared to pursue Brooklyn Nets star Kevin Durant should he become available, league sources tell @NBAonTNT, @BleacherReport. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) February 5, 2023

Durant è attualmente out per infortunio, ma dovrebbe rientrare a breve. Certo è difficile che i Nets cedano, nel giro di pochi giorni, sia Irving che Durant, ma è un discorso che sicuramente si potrebbe riprendere in estate. KD ha un contratto in scadenza nel 2026, quindi ha meno il coltello dalla parte del manico, man è da vedere quanto senso abbia per i Nets perseguire la caccia al titolo con la coppia formata da lui e Ben Simmons.

Dalla trade per Irving infatti sono stati ottenuti i soli Dinwiddie e Finney-Smith, non certo due giocatori che pareggeranno la perdita di Kyrie. I Nets potrebbero dunque essere arrivati ad un punto di non ritorno che li costringerà a ricostruire la squadra da zero.