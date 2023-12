Phoenix Suns FURIBONDI per il timeout concesso ai Lakers nel finale

I Los Angeles Lakers si sono qualificati per la semifinale dell’In-Season Tournament NBA.

Il pass per Las Vegas è arrivato al termine di un’autentica battaglia con i Phoenix Suns, battuti 106-103 nei quarti di finale. L’episodio chiave della gara è avvenuto a 11″ dalla fine, con i Suns sotto di 1, quando gli arbitri hanno concesso generosamente un timeout ai Lakers, salvandoli da una palla persa che sarebbe stata sanguinosa.

Decisione contestata duramente dalla franchigia dell’Arizona, a partire dal coach Frank Vogel.

Si trattava di un pallone vagante e il regolamento non consente di chiamare timeout senza avere il chiaro possesso del pallone. Gli arbitri, invece, lo hanno concesso e non capisco perché non abbiano neppure voluto rivedere l’episodio al replay.