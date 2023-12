L’NBA In-Season Tournament ha portato le squadre a giocare con l’intensità dei playoff a dicembre; questo livello di gioco è stato esattamente quello che i tifosi hanno ricevuto dai Los Angeles Lakers di LeBron James e dai Phoenix Suns di Kevin Durant questa notte nei quarti di finale del torneo. Nel quarto quarto, i Lakers e i Suns si sono scambiati colpi a ripetizione, con Austin Reaves che ha avuto l’ultima parola con la tripla che ha chiuso la partita e che ha regalato ai Lakers il biglietto per Las Vegas con una vittoria per 106 a 103.

La vittoria dei Lakers, tuttavia, non è stata priva di polemiche. Dopo che Kevin Durant ha realizzato un tiro che ha ridotto il deficit dei Suns a 2 punti, i Lakers hanno deciso di passare rapidamente la palla a Reaves. Reaves si aspettava chiaramente un fallo intenzionale, così è intervenuto su Devin Booker, ma l’arbitro non ha fischiato. La guardia 25enne finisce per perdere l’equilibrio e sembra che Durant possa andare a pareggiare la partita.

Tuttavia, mentre Austin Reaves era in difficoltà, LeBron James ha avuto l’intuizione di chiamare un timeout, che l’arbitro Tom Washington ha concesso. L’unico problema è che la palla sembrava essere già fuori dalle mani dei Lakers quando James ha chiesto il timeout, con grande disappunto dei tifosi sui social media.

Suns fans should be livid. In order for a time out to be called,the Lakers needed to have possession of the ball. It is clearly not controlled by Reaves as the ball is already free by the time LeBron is turning to the ref with the time out signal. This would’ve tied the game pic.twitter.com/tF6Jb9MQVT

— BBALLBREAKDOWN (@bballbreakdown) December 6, 2023