Tony Parker: “La scelta di Pozzecco? Ci serviva un elettroshock!”

Da quando Gianmarco Pozzecco siede sulla panchina dell’ASVEL, il club francese ha vinto 2 partite delle 7 disputate in EuroLega e sono 6-1 in campionato. Un netto miglioramento che ha portato i bianconeri al secondo posto in classifica in patria dopo un avvio difficile (prima del Poz erano 5-3). Tony Parker, proprietario del club, ha parlato della scelta di Pozzecco, un coach che ha esordito in EuroLega proprio con l’ASVEL e che finora vantava scarsa esperienza internazionale, se si esclude la FIBA Europe Cup vinta con Sassari.

“Non c’erano molte opzioni, specialmente in quel momento della stagione. Ma ho dei ricordi molto belli di Pozzecco come giocatore. Aveva molta energia e talento. Giocava con tante emozioni. Questo è ciò di cui avevamo bisogno. All’ASVEL, ci serviva quell’elettroshock, un cambiamento. Ed è proprio quello che offre Pozzecco” ha commentato la leggenda degli Spurs in un’intervista a Marca.