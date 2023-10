Piccoli Carmelo Anthony crescono: il figlio Kiyan è un grandissimo prospetto di Team USA

Carmelo Anthony ha messo insieme una carriera storica nell’NBA durante il suo periodo di permanenza nella lega, ma anche nel panorama internazionale ha ottenuto risultati notevoli con Team USA. Anthony ha rappresentato il suo Paese in diverse occasioni, finendo per vincere tre medaglie d’oro con l’America durante il periodo in cui ha giocato per loro alle Olimpiadi. Ora che Carmelo Anthony si è ritirato, può concentrare la sua attenzione sulla pallacanestro o, più precisamente, sul figlio Kiyan.

Kiyan è un prospetto che sta attirando l’attenzione per motivi che vanno al di là del suo legame con Carmelo, e che lo hanno portato a giocare per la squadra giovanile di Team USA. Considerato tutto ciò che Carmelo ha realizzato con Team USA, non vede l’ora di guardare suo figlio che si propone di raggiungere i suoi stessi obiettivi.

“To have the history I have with Team USA, it brings it back full circle… I’m a fan of a lot of these kids. It doesn’t get any better than this.”

Carmelo Anthony on watching his son Kiyan play with the Team USA Junior National Team 🙌

(via @usabjnt) pic.twitter.com/YntONugcND

— ClutchPoints (@ClutchPoints) October 7, 2023