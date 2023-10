VIDEO: LeBron, Curry e Davis ridono e scherzano insieme… stanno costruendo Team USA 2024?

Durante la partita di precampionato tra Los Angeles Lakers e Golden State Warriors di sabato, le telecamere hanno ripreso LeBron James, Anthony Davis e Stephen Curry mentre condividevano un momento molto divertente insieme. James e Curry erano tutti sorridenti mentre parlavano e scherzavano, e a un certo punto Davis si è avvicinato e ha abbracciato il tiratore dei Dubs prima di fargli il solletico.

Sebbene solo i tre sappiano di cosa abbiano discusso in quel momento, molti fan non hanno potuto fare a meno di chiedersi cosa sia stato detto tra i tre, in particolare tra James e Curry. Detto questo, sia i fan che i critici hanno condiviso le loro teorie, prendendo in giro la situazione.

Una teoria che si è fatta strada è che i tre stessero discutendo della possibilità di fare squadra con Team USA alle Olimpiadi del 2024. Sia James che Curry hanno espresso il desiderio di far parte del roster olimpico della nazione, insieme a Joel Embiid, che ha rifiutato la Francia per impegnarsi a rappresentare la squadra americana.

Steph, LeBron, and AD sharing a laugh post game 😂 pic.twitter.com/0K2gS6kDOy — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) October 8, 2023

Stiamo a vedere se questi 3 giocheranno insieme a Parigi nel 2024. Sarebbe clamoroso vedere LeBron James, Steph Curry ed Antthony Davis insieme.

