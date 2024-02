Pierria Henry si ritiene INNOCENTE e non vuole scontare i 4 anni di squalifica

Pierria Henry è stato sospeso per 4 anni dalla FIBA per una violazione del doping avvenuta lo scorso anno. Il giocatore è pronto a impugnare la sentenza.

Ai miei amici e familiari vicini e lontani,

vorrei inviare il più sentito e sincero apprezzamento per tutta la pazienza, l’amore e il sostegno che mi avete dato nell’ultimo anno. Sebbene la giuria della FIBA sia giunta a una sentenza, vorrei che tutti voi sapeste che non sono d’accordo con la sentenza e che continuerò a lottare per dimostrare la mia innocenza in questo caso presentando un appello. Non so dirvi quanto mi manchi il gioco, i miei tifosi e i miei compagni di squadra in questo periodo di assenza, ma voglio rassicurarvi che non mi sono arreso. Non vedo l’ora di rivedervi tutti.

La sospensione di Pierria Henry scade solo il 13 gennaio 2027. Il giocatore compirà 34 anni la settimana successiva alla scadenza del divieto.

Stiamo a vedere se riuscirà ad ottenere uno sconto e tornare in campo molto prima perché altrimenti non sarà semplicissimo tornare davvero a giocare dopo 4 anni di assenza e a quell’età.

