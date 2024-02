Fontecchio parte dalla panchina e aiuta Detroit a battere Chicago

Questa notte Simone Fontecchio non è partito in quintetto nella gara tra i Detroit Pistons e gli Chicago Bulls ma ha fatto comunque molto bene perché ha messi a segno 17 punti in 21 minuti e spiccioli.

Il ragazzo italiano ha tirato 6 su 12 dal campo, con un’ottima percentuale da 3 punti, il 55,6%, che vuol dire 5 su 9. Oltre a questo, Simone Fontecchio ha preso 3 rimbalzi, smazzato 1 assist e recuperato 1 possesso nel successo dei Detroit Pistons sugli Chicago Bulls allo United Center in Illinois.

Naturalmente non è un problema per il ragazzo ex Utah Jazz partire in quintetto o uscire dalla panchina, l’importante è avere la fiducia di coach Monty Williams e poter giocare per qualche decina di minuti, così da dimostrare tutto il suo valore.

Nella notte tra venerdì e sabato la formazione di Motor City affronterà alla Little Caesars Arena i Cleveland Cavaliers e poi due notti dopo saranno di scena a Orlando. Stiamo a vedere se questo weekend Simone Fontecchio sarà in quintetto oppure se coach Monty Williams continuerà a farlo partire dalla panchina. Solo il tempo ce lo dirà.

