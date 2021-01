Pokerissimo Piacenza sul parquet dell’Urania Milano

Vendetta tremenda vendetta. Sconfitta sul parquet di casa all’andata per 101-96 dall’Urania Milano, l’Assigeco Piacenza si prende la rivincita imponendosi al “Pala Allianz Cloud” di Milano per 87-76.. Il roster di coach Stefano Salieri si regala così la quinta vittoria di fila proiettandosi al terzo posto con dodici punti laddove la classifica profuma di buono e di sogni. Il risultato del match non è mai stato in discussione dall’alfa all’omega con gli emiliani avanti fin dal primo quarto e pur con due parziali finiti a favore dei wildcats per 20-18 (il secondo) e 21-16 (il quarto). La squadra di coach Davide Villa non ha però evidenziato la stessa brillantezza messa in evidenza nella vittoriosa spedizione di Treviglio subendo il secondo stop interno di fila dopo quello contro la Tezenis Verona. Per una volta, tra i milanesi, il top scorer non è stato Langston bensì Montano. Non cambia, invece, la voce solista dell’Assigeco con quel Markis Mc Duffie che ha messo a referto ventitrè punti regalandosi un’altra giornata di ottima vendemmia.

PRIMO QUARTO – L’Assigeco fà subito intendere di volersi regalare un’altra giornata di gloria e infila subito un 9-0 autografato da Cesana. Coach Villa chiama subito il timeout vedendo il pessimo approccio avuto dai suoi nelle battute d’avvio. Benevelli muove il tabellone Urania con una tripla, Raivio e Montano assottigliano un po’ il fossato con Piacenza sempre avanti per 13-7. Cesana e Carberry riproiettano gli emiliani in quota, Massone li porta addirittura a un vantaggio di più quattordici ovvero sul 22-8. Montano, Piunti e Raspino cercano di riportare l’Urania in partita, Raivio fà lo stesso ma Piacenza chiude il quarto avanti per 27-19 grazie a un autografo del talentuoso Carberry, la seconda gioiosa macchina da punti del roster di Salieri.

SECONDO QUARTO – L’Urania cerca di colpire ma Piacenza rimane sul pezzo restando avanti per 34-23 sospinta sempre da un Carberry sceso in campo con il vestito della festa. Massone colpisce ulteriormente, l’Urania risponde con Langston ma gli emiliani mettono di nuovo la freccia con l’inossidabile coppia Carberry- Mc Duffie. Raspino con una schiacciata e Montano esprimono l’intenzione dell’Urania di restare in partita, tre tiri liberi di Franco la riavvicinano ulteriormente ma Piacenza arriva all’intervallo lungo a dettare ancora legge con il punteggio di 45-39.

TERZO QUARTO – Piacenza prosegue a pungere con Cesana e Formenti, Benevelli replica ma Mc Duffie fà capire che gli emiliani hanno una marcia in più. L’Assigeco si proietta a più tredici: 59-46. Guariglia e Mc Duffie rendono sempre più plumbeo il cielo dei Wildcats spedendoli a meno sedici a dieci minuti dal termine della gara: 55-71. L’Urania ci prova ma Piacenza, soprattutto con il duo delle meraviglie Mc Duffie- Carberry, è un inno all’implacabilità.

ULTIMO QUARTO – L’Urania vende comunque cara la pelle, Raspino e Piunti estraggono gli artigli e Montano favorisce l’ulteriore avvicinamento. Formenti però ritraccia il fossato ampliato ulteriormente da una tripla del solito Mc Duffie. Due tiri liberi di Montano riportano i milanesi a meno tre ma Carberry e Mc Duffie, quest’ultimo con quattro punti in serie, sigillano il successo piacentino per 87-76.

MIGLIORI IN CAMPO

URANIA MILANO: MATTEO MONTANO: Langston non punge come di consueto, anche se manda a referto un discreto bottino, e allora ci pensa Montano a spolverare bene le sue mani e a prendersi il ruolo del topscorer. All’Urania Milano, però, non basta per evitare una giornata di lacrime, a lui, però, per finire in gloria la giornata, sì.

ASSIGECO PIACENZA: MARKIS MC DUFFIE: Punti numero centosette nelle ultime cinque gare. qualcosa da aggiungere? I numeri dicono già tutto.

TABELLINO

URANIA MILANO: Montano 18, Langston 14, Raspino 14, Raivio 10, Piunti 8, Benevelli 6, Bossi 3, Franco 3, Cavallero, Valsecchi, Pesenato, Chiapparini. Coach: Davide Villa.

ASSIGECO PIACENZA: Mc Duffie 23, Carberry 18, Cesana 14, Massone 11, Guariglia 10, Formenti 8, Molinaro 3, Poggi, Perotti, Jelic, Gajic, Voltolini. Coach: Stefano Salieri.

NUMERI

URANIA MILANO: Tiri liberi 12 su 22, rimbalzi 32 (Raspino 8), assist 18 (Bossi 6).

ASSIGECO PIACENZA: Tiri liberi 16 su 19, rimbalzi 35 (Mc Duffie 15); assist 20 (Formenti 6).

ARBITRI

Stefano Wassermann di Trieste, Daniele Calella di Bologna e Alberto Morassutti di Gradisca d’Isonzo (Gorizia).