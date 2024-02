Pozzecco: “Esperienza a Villeurbanne? Mi ha cambiato molto…”

Gianmarco Pozzecco, commissario tecnico dell’Italbasket, ha parlato ad Andrea Barocci de Il Corriere dello Sport della sua avventura all’LDLC ASVEL Villeurbanne, terminata con un esonero improvviso:

“L’esperienza a Villeurbanne mi ha cambiato molto: mi sono convinto ancora di più delle poche ma chiare idee che ho della pallacanestro. Sono più consapevole della direzione in cui voglio andare come allenatore: per gestire una squadra credo sia indispensabile avere dei giocatori che abbiamo certe caratteristiche e che posseggano una determinata etica dello sport. Sono io che scelgo il mio percorso, è indispensabile per come voglio vivere il basket, nella consapevolezza di aver fatto ciò che ritenevi giusto. Su certi argomenti non voglio scendere a compromessi!”.

Sappiamo benissimo quello che ha detto il presidente dell’ASVEL Villeurbanne ed ex campione NBA con i San Antonio Spurs, Tony Parker, su Gianmarco Pozzecco e su quello che ha fatto in Francia.

Il Poz è stato una volta di più molto chiaro su quello che pensa e su come si vuole comportare. Adesso l’ex Sassari e Milano potrà concentrarsi esclusivamente sull’Italbasket e sulla possibilità di portare i nostri ragazzi ai Giochi Olimpici di Parigi nell’estate del 2024.

